Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Impulse MACD - indicador para MetaTrader 4
1929
A base do indicador é a construção de um sistema que combina três indicadores de MA. A apresentação visual e o sentido físico pode ser estimado quando anexamos ele a um gráfico.
O primeiro indicador: МА SMMA da Máxima
O segundo indicador: MA SMMA da Mínima
Estas linhas constituem um canal.
O terceiro indicador: MA LWMA da PONDERADA. Na verdade, esta é uma linha de sinal de impulso. Aqui não é nada novo, mas o método de construção do histograma difere do tradicional.
A principal pergunta que tentamos responder: por que nós sempre precisamos controlar valores do MACD e seus movimentos, mesmo se eles são inúteis no momento? A solução é remover do gráfico todos os valores desnecessários. Isto é feito através da análise da posição de uma linha de sinal de impulso relativo às linhas do canal: Se a linha de impulso é maior que o valor da máxima, a divergência é calculada como a diferença entre o impulso e o valor da máxima. Se é menor do que a mínima, é calculado como a diferença entre o impulso e a mínima. Consequentemente, os movimentos intermediários não são mostrados.
E não há linha de sinal adicional de um histograma típico dos MACD.
Um sistema de negociação é claro a partir do gráfico: aberto somente quando o histograma e a linha de cruzamento zero de sinal, se a direção mudar, coloque um stop móvel e aguarde o próximo cruzamento, se o stop disparar. Então, usamos apenas o primeiro impulso do movimento dos preços.
