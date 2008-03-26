请观看如何免费下载自动交易
这个指标的基本结构是三个MA 指标的组合。 当添加到图表中时，可以估测直观视觉效果和物理意义。
第一个指标: SMMA МА of High
第二个指标: SMMA МА of Low
这些线组建的通道。
第三个指标: LWMA МА of WEIGHTED. 事实上是一个推动信号线。只是柱状图的结构不同于传统模式。
我尝试回答主要的问题: 为什么我们总是需要追踪 MACD 值和它的变动状况？这是一个解决从图表中移除所有不需要值的方法。 根据推动信号线和通道线的关系做分析如下：如果推动线高于最高值，差异作为推动和最高值之间的不同被计算。如果推动线低于最低值，差异作为推动和最低值之间的不同被计算 。
以下MACD的类型柱状图添加的信号线。
在图表中可以清楚地看到:当柱状图和零线信号穿过，只开仓,如果追踪止损的管理改变并且终止，等待下一个交点 。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7767
