Commodity Channel Index (CCI) indicador mide la desviación entre el precio de un instrumento y su precio medio estadístico.

Los valores altos del índice señalan que el precio es inusualmente alto comparado con el promedio, y los valores bajos indican que el precio es demasiado bajo.

A pesar de su nombre, Commodity Channel Index puede ser aplicado a cualquier instrumento financiero y no sólo a las mercancías.

Hay dos técnicas básicas del uso de Commodity Channel Index:



Encontrar las divergencias

La divergencia aparece cuando el precio alcanza un nuevo máximo, Commodity Channel Index no puede crecer por encima de los máximos anteriores. Esta divergencia clásica es normalmente seguida por la corrección de los precios.

Como indicador de sobrecompra/sobreventa

Commodity Channel Index generalmente varía en el rango de ±100. Los valores por encima de 100 informan sobre el estado de sobrecompra (y una probabilidad de corregir el descenso), y los valores por debajo de 100 informan sobre el estado sobreventa (y una probabilidad de corrección de aumento).



Cálculo:

Para encontrar un precio típico, usted necesita sumar el máximo, el mínimo y el precio de cierre de cada barra y luego dividir el resultado por 3.



TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

Para calcular la media móvil Simple de un período n de los precios típicos.



SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

Para restar el SMA obtenido (TP, N) de los precios típicos.



D = TP — SMA(TP, N)

Para calcular la media móvil Simple de un período n de los valores absolutos D.



SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

Multiplicar el SMA recibido (D, N) por 0,015.



M = SMA(D, N) * 0,015

Dividir M por D



CCI = M/D



donde:



SMA — Media Móvil Simple;

N — número de períodos utilizados para el cálculo.

Descripción de indicador técnico

La descripción completa del CCI está disponible en Análisis Técnico: Commodity Channel Index