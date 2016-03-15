CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FX5 Divergence - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1921
Ranking:
(11)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: FX5

Esta es la teoría usada de la divergencia de indicadores. Flecha roja = señal de venta y flecha verde = señal de compra.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7768

Indicador Impulse MACD Indicador Impulse MACD

Indicador Impulse MACD. El método de esta construcción no es tradicional. Este indicador es el resultado de la pereza y la falta de espacio para trabajar un gráfico.

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

Indicador de aceleración/desaceleración (AC), mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora actual.

Commodity Channel Index, CCI Commodity Channel Index, CCI

Commodity Channel Index (CCI) es un indicador que mide la desviación entre el precio de un instrumento y su precio medio estadístico.

KLines KLines

Indicador KLines.