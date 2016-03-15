CodeBaseSecciones
Indicadores

Accelerator Oscillator (AC) - indicador para MetaTrader 4

Indicador de aceleración/desaceleración (AC) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora actual. Este indicador cambiará de dirección antes de cualquier cambio en la conducción de la fuerza, que, a su vez, cambiará su dirección antes que el precio. Si te das cuenta de que la aceleración/desaceleración es una señal que se puede detectar de forma temprana, te da ventajas evidentes.

La línea de cero es básicamente el punto donde la fuerza motriz está en equilibrio con la aceleración. Si la aceleración/desaceleración es mayor que cero, entonces es generalmente más fácil para la aceleración continuar el movimiento hacia arriba (y viceversa en los casos cuando está por debajo de cero). A diferencia de "Аwesome Оscillator", no se considera como una señal cuando la línea de cero es cruzada. Lo único que hay que hacer para controlar el mercado y tomar decisiones es ver los cambios en el color. Para ahorrarse reflexiones serias, debe recordar: no se puede comprar con la ayuda de la aceleración/desaceleración, cuando la columna actual es de color rojo, y no se puede vender, cuando la columna actual es de color verde.

Si se entra en el mercado en la dirección de la fuerza impulsora (el indicador es mayor que cero, al comprar, o es menor de cero, al vender), entonces se necesitan sólo dos columnas verdes para comprar (dos columnas rojas para vender). Si la fuerza es dirigida contra la posición abierta (indicador por debajo de cero para la compra, o mayor de cero para la venta), es necesaria una confirmación, por lo tanto, se requiere una columna adicional. En este caso, el indicador debe mostrar tres columnas rojas sobre la línea de cero para una posición corta y tres columnas verdes debajo de la línea de cero para una posición larga.

Cálculo

El histograma AC es la diferencia entre el valor de 5/34, del histograma de la conducción de la fuerza y la media móvil simple de 5 períodos, tomados de este histograma.

AO = SMA(median price, 5)-SMA(median price, 34)

AC = AO-SMA(AO, 5)

donde:

  • SMA — Media Móvil Simple;
  • AO: Аwesome Оscillator.

Descripción de indicador técnico

La descripción completa del acelerador/desacelerador oscilador está disponible en Análisis Técnico: Oscilador Acelerador/Desacelerador

