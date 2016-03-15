Pon "Me gusta" y sigue las noticias
3_Level_ZZ_Semafor - indicador para MetaTrader 4
Es un indicador simple que pone puntos de semáforo en el máximo y mínimo de un período superior, medio e inferior.
La base del cálculo del zig-zag es el algoritmo de klot.
Configuración principal:
Period1=5; Se establecen los períodos. Si desea quitar un semáforo, set 0.
Period2=13;
Period3=34;
Dev_Step_1="1.3"; Se establece la desviación y el paso de cada período. Dos figuras separadas por comas. La desviación y paso son como en un Zigzag simple.
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";
Symbol_1_Kod=140; Se puede cambiar el símbolo de semáforo en un gráfico. La cifra es el código del símbolo actual.
Symbol_2_Kod=141;
Symbol_3_Kod=142;
Este indicador fue escrito durante el trabajo actual de la creación de un algoritmo de un asesor experto según el sistema de "doblar la regla de Likhovidov".
Usted puede leer acerca de la creación del algoritmo "regla plegable por la Likhovidov" aquí: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660
