Indicadores

3_Level_ZZ_Semafor - indicador para MetaTrader 4

asystem2000 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
7223
Ranking:
(69)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Es un indicador simple que pone puntos de semáforo en el máximo y mínimo de un período superior, medio e inferior.

La base del cálculo del zig-zag es el algoritmo de klot.

Configuración principal:
Period1=5;                   Se establecen los períodos. Si desea quitar un semáforo, set 0.
Period2=13;                
Period3=34;

Dev_Step_1="1.3";                  Se establece la desviación y el paso de cada período. Dos figuras separadas por comas. La desviación y paso son como en un Zigzag simple.
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";


Symbol_1_Kod=140;                Se puede cambiar el símbolo de semáforo en un gráfico. La cifra es el código del símbolo actual.
Symbol_2_Kod=141;
 Symbol_3_Kod=142;

Este indicador fue escrito durante el trabajo actual de la creación de un algoritmo de un asesor experto según el sistema de "doblar la regla de Likhovidov".

Usted puede leer acerca de la creación del algoritmo "regla plegable por la Likhovidov" aquí: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660

 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7730

