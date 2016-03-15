Esto es sólo la extensión del indicador Extended Awesome.

Qué ha cambiado:

1. Se dibuja una línea de señal.

2. Posibilidad de ajustar las líneas de señal, lentas y rápidas (para los amantes del análisis del gráfico conforme a Advanced Get, parámetros: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc..).

3. Opción de cambio de la línea de señal (también para los amantes de Advanced Get, complementa a DMA 5-5 y puede servir como una señal adicional)



Exitosa búsqueda de las ondas 4 y 5 (de acuerdo con el comercio de los núm. 1,2 Advanced Get)