Indicadores

Awesome_Signal - Extended Awesome - indicador para MetaTrader 4

asystem2000
Visualizaciones:
1080
Ranking:
(7)
Publicado:
Publicado:
Esto es sólo la extensión del indicador Extended Awesome.

Qué ha cambiado:

1. Se dibuja una línea de señal.

2. Posibilidad de ajustar las líneas de señal, lentas y rápidas (para los amantes del análisis del gráfico conforme a Advanced Get, parámetros: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc..).

3. Opción de cambio de la línea de señal (también para los amantes de Advanced Get, complementa a DMA 5-5 y puede servir como una señal adicional)

Exitosa búsqueda de las ondas 4 y 5 (de acuerdo con el comercio de los núm. 1,2 Advanced Get)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7719

