在较大，适中和较小时间周期图表的最大和最小这个指标放置信号旗点上。

之字形计算的基本算法为 klot.



主要设置:

Period1=5; 设置周期。如果你想要移除信号旗，设置 0。

Period2=13;

Period3=34;



Dev_Step_1="1,3"; 每个周期的离差和步骤设置。两个数字用逗号隔开。离差和步骤像一个简单的之字形。

Dev_Step_2="8,5";

Dev_Step_3="21,12";



Symbol_1_Kod=140; 在图表上的信号旗货币对可以改变。数字为当前货币对的代码。

Symbol_2_Kod=141;

Symbol_3_Kod=142;

这个指标是按照"folding rule by Likhovidov"系统的一个智能交易创建计算的运行过程中编写的。

你可以在链接的网址中得到计算创建信息: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660