3_Level_ZZ_Semafor - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 10127
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在较大，适中和较小时间周期图表的最大和最小这个指标放置信号旗点上。
之字形计算的基本算法为 klot.
主要设置:
Period1=5; 设置周期。如果你想要移除信号旗，设置 0。
Period2=13;
Period3=34;
Dev_Step_1="1,3"; 每个周期的离差和步骤设置。两个数字用逗号隔开。离差和步骤像一个简单的之字形。
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";
Symbol_1_Kod=140; 在图表上的信号旗货币对可以改变。数字为当前货币对的代码。
Symbol_2_Kod=141;
Symbol_3_Kod=142;
这个指标是按照"folding rule by Likhovidov"系统的一个智能交易创建计算的运行过程中编写的。
你可以在链接的网址中得到计算创建信息: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7730
