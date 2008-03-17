代码库部分
3_Level_ZZ_Semafor - MetaTrader 4脚本

在较大，适中和较小时间周期图表的最大和最小这个指标放置信号旗点上。

之字形计算的基本算法为 klot.

主要设置:
Period1=5;                  设置周期。如果你想要移除信号旗，设置 0。
Period2=13;                
Period3=34;

Dev_Step_1="1,3";                  每个周期的离差和步骤设置。两个数字用逗号隔开。离差和步骤像一个简单的之字形。
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";


Symbol_1_Kod=140;                在图表上的信号旗货币对可以改变。数字为当前货币对的代码。
Symbol_2_Kod=141;
 Symbol_3_Kod=142;

这个指标是按照"folding rule by Likhovidov"系统的一个智能交易创建计算的运行过程中编写的。

你可以在链接的网址中得到计算创建信息: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660

 

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7730

