短期・中期・長期時間軸のためのシグナルポイントをチャートに出力する簡単なインジケータです。

Klot氏により開発されたアルゴリズムをベースにしています。彼のの協力に感謝します。

主な設定：

Period1=5; 時間軸が設定されるある時間軸のためのシグナルを削除するために、0を指定する

Period2=13;

Period3=34;



Dev_Step_1="1,3"; 時間軸の偏差とステップの設定。カンマ区切りが使用される。偏差とステップはジグザグと同じようである

Dev_Step_2="8,5";

Dev_Step_3="21,12";



Symbol_1_Kod=140; シグナルに使用する記号を変更できるこの値は、現在使用中の記号を示す

Symbol_2_Kod=141;

Symbol_3_Kod=142;

"Likhovidov folding rule"システムに基づくEAのアルゴリズムの開発に取り組んでいるおかげで、このインジケータを思い出しました。

使用しているアルゴリズムは"Likhovidov folding rule"で下記に詳細があります。： http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660