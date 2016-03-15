Mira cómo descargar robots gratis
La amplitud media del movimiento de precio de todo el historial. - indicador para MetaTrader 4
El indicador representa la amplitud media del moviemiento del precio.
Valores representados:
- Toda la longitud de la vela (High - Low) - línea roja sólida
- "Cuerpo" de la vela (para una vela Toro = Close - Open) - línea sólida verde
- Suma de "sombras" (para una vela Toro = (High - Close) + (Open - Low)) - línea sólida azul
- "Sombra" superior (para una vela Toro = High - Close) - línea discontinua azul
- "Sombra" inferior (para una vela Toro = Open - Low) - línea discontinua azul
3_Level_ZZ_Semafor
Este indicador coloca puntos de semáforo en el máximo y mínimo de un período superior, medio e inferior. Similar al Advanced Get, pero sin numeración de ondas.Indicador de 'Currency' es un programa útil
El indicador-informador Currency imprime y escribe en un archivo la siguiente información.
La amplitud media del movimiento de precio para el período especificado
El indicador muestra la amplitud media del movimiento de precio para un período especificado.La amplitud de las estadísticas de movimiento de precio
La amplitud de las estadísticas de movimiento de precio en un archivo de texto. Forma rápida y cómoda.