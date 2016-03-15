CodeBaseSecciones
La amplitud media del movimiento de precio de todo el historial. - indicador para MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii
El indicador representa la amplitud media del moviemiento del precio.



Valores representados:


  • Toda la longitud de la vela (High - Low) - línea roja sólida
  • "Cuerpo" de la vela (para una vela Toro = Close - Open) - línea sólida verde
  • Suma de "sombras" (para una vela Toro = (High - Close) + (Open - Low)) - línea sólida azul
  • "Sombra" superior (para una vela Toro = High - Close) - línea discontinua azul
  • "Sombra" inferior (para una vela Toro = Open - Low) - línea discontinua azul


