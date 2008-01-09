CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

3_Level_ZZ_Semafor - индикатор для MetaTrader 4

asystem2000 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
32701
Рейтинг:
(69)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.

В основу расчета зигзага взят алгоритм КЛОТа.  За что ему огромное спасибо 

Основные настройки
Period1=5;                   Настраиваются периоды. Если Вы хотите убрать какой-то семафор, установите 0. 
Period2=13;                
Period3=34;

Dev_Step_1="1,3";                  Настройка девиации и шага каждого периода. Две цифры через запятую. Что такое девиация и шаг - как в простом Зигзаге
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";


Symbol_1_Kod=140;              Можно поменять значек семафора на графике. Цифра - это код текущего значка.
Symbol_2_Kod=141;
 Symbol_3_Kod=142;

Предпосылкой написания данного индикатора является текущая работа над созданием алгоритма советника торговли по системе "складной метр Лихвидова"

Ознакомиться с текущей ситуацией создания алгоритма "складного метра Лихвидова" можно здесь http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660

 

 

Индикатор Currency... Полезная прога... Индикатор Currency... Полезная прога...

Индикатор-информер Currency выводит на печать и одновременно записывает в файл следующую информацию....

AG AG

Ja ne programist, potomu izvenjajus za oshibki. Eto moj pervij sovetnik,pozalujsta ocenite. I na skolko etot sovetnik nadjozen.

ZH_Dynamic_Arrays_Lib ZH_Dynamic_Arrays_Lib

Набор функций для эмуляции динамических массивов.

RSI DeMarker Super Position RSI DeMarker Super Position

Индикатор RSI DeMarker Super Position