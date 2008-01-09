Ставь лайки и следи за новостями
3_Level_ZZ_Semafor - индикатор для MetaTrader 4
- 32701
Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.
В основу расчета зигзага взят алгоритм КЛОТа. За что ему огромное спасибо
Основные настройки
Period1=5; Настраиваются периоды. Если Вы хотите убрать какой-то семафор, установите 0.
Period2=13;
Period3=34;
Dev_Step_1="1,3"; Настройка девиации и шага каждого периода. Две цифры через запятую. Что такое девиация и шаг - как в простом Зигзаге
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";
Symbol_1_Kod=140; Можно поменять значек семафора на графике. Цифра - это код текущего значка.
Symbol_2_Kod=141;
Symbol_3_Kod=142;
Предпосылкой написания данного индикатора является текущая работа над созданием алгоритма советника торговли по системе "складной метр Лихвидова"
Ознакомиться с текущей ситуацией создания алгоритма "складного метра Лихвидова" можно здесь http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660
