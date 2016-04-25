Ele é um indicador simples que coloca os pontos de semáforo na máxima e mínima de um período superior, médio e inferior.

A base do cálculo de zigzag é o algoritmo de Klot.



Principais definições:

Period1=5; Definição do período. Se você deseja remover um semáforo, ajuste para 0.

Period2=13;

Period3=34;



Dev_Step_1="1,3"; Desvio e passo de cada período são definidos. Duas figuras separadas por vírgula. O desvio e passo são semelhantes a de um ziguezague simples.

Dev_Step_2="8,5";

Dev_Step_3="21,12";



Symbol_1_Kod=140; O símbolo do semáforo em um gráfico pode ser alterado. A figura é o código de símbolo atual.

Symbol_2_Kod=141;

Symbol_3_Kod=142;

Este indicador foi escrito durante o trabalho atual de criação de um algoritmo de um Expert Advisor de acordo com o sistema "regra de desdobramento por Likhovidov".

Você pode ler sobre a criação do algoritmo "regra de desdobramento por Likhovidov" Aqui: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660