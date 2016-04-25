CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3_Level_ZZ_Semafor - indicador para MetaTrader 4

asystem2000 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4967
Avaliação:
(69)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ele é um indicador simples que coloca os pontos de semáforo na máxima e mínima de um período superior, médio e inferior.

A base do cálculo de zigzag é o algoritmo de Klot.

Principais definições:
Period1=5;                   Definição do período. Se você deseja remover um semáforo, ajuste para 0.
Period2=13;                
Period3=34;

Dev_Step_1="1,3";                  Desvio e passo de cada período são definidos. Duas figuras separadas por vírgula. O desvio e passo são semelhantes a de um ziguezague simples.
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";


Symbol_1_Kod=140;                O símbolo do semáforo em um gráfico pode ser alterado. A figura é o código de símbolo atual.
Symbol_2_Kod=141;
 Symbol_3_Kod=142;

Este indicador foi escrito durante o trabalho atual de criação de um algoritmo de um Expert Advisor de acordo com o sistema "regra de desdobramento por Likhovidov".

Você pode ler sobre a criação do algoritmo "regra de desdobramento por Likhovidov" Aqui: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660

 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7730

Indicador 'Currency' É um Programa Útil Indicador 'Currency' É um Programa Útil

O indicador de informativo Currency imprime e escreve em um arquivo as seguintes informações.

Awesome_Signal - Extended Awesome Awesome_Signal - Extended Awesome

O indicador padrão Awesome com algumas alterações: linha de sinal, configuração da linha rápida, lenta, linha de sinal, deslocamento da linha de sinal.

A amplitude média do movimento de preços para todo o histórico. A amplitude média do movimento de preços para todo o histórico.

O indicador mostra a amplitude média do movimento dos preços.

A amplitude média de movimento dos preços durante o período especificado A amplitude média de movimento dos preços durante o período especificado

O indicador mostra a amplitude média do movimento de preços para o período especificado.