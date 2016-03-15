Mira cómo descargar robots gratis
La amplitud media del movimiento de precio para el período especificado - indicador para MetaTrader 4
El indicador representa la amplitud media del moviemiento del precio en un período definido.
Valores representados:
- Toda la longitud de la vela (High - Low) - línea roja sólida
- "Cuerpo" de la vela (para una vela Toro = Close - Open) - línea sólida verde
- Suma de "sombras" (para una vela Toro = (High - Close) + (Open - Low)) - línea sólida azul
- "Sombra" superior (para una vela Toro = High - Close) - línea discontinua azul
- "Sombra" inferior (para una vela Toro = Open - Low) - línea discontinua azul
Sólo se dibujan las últimas DrawBars para ahorrar los recursos.
La amplitud media del movimiento de precio de todo el historial.
