Este indicador coloca puntos de semáforo en el máximo y mínimo de un período superior, medio e inferior. Similar al Advanced Get, pero sin numeración de ondas.

El indicador muestra la amplitud media del movimiento de precio.

La amplitud de las estadísticas de movimiento de precio en un archivo de texto. Forma rápida y cómoda.

El asesor experto crea gráficas de equivolumen con el historial de ticks.