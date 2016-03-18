Der Indikator setzt Hinweis Punkte über das Maximum und Minimum von hören, mittleren und niedrigeren Perioden.

Die Basis der zigzag-Berechnung ist der Algorithmus von klot.



Haupteinstellungen:

Period1=5; Perioden sind gesetzt. Wenn Sie einen Hinweis löschen wollen, geben Sie 0 ein.

Period2=13;

Period3=34;



Dev_Step_1="1,3"; Abweichung und Schrittweite von jeder Periode werden hier gesetzt. Zwei durch Komma getrennte Eingaben. Abweichung und Schrittweite sind wie bei einerm simplen Zigzag-Indikator.

Dev_Step_2="8,5";

Dev_Step_3="21,12";



Symbol_1_Kod=140; Das angezeigte Hinweissymbol in einem Chart kann hier geändert werden. Das Zeichen entspricht dem aktuellen Symbol-Code

Symbol_2_Kod=141;

Symbol_3_Kod=142;

Dieser Indikator wurde während der Arbeit an einem Algorithmus für ein Expert Advisor, gemäß "folding rule by Likhovidov" geschrieben.

Hier kannst du Informationen über die Entwicklung des Algorithmus "folding rule by Likhovidov" finden: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660