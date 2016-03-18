CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

3_Level_ZZ_Semafor - Indikator für den MetaTrader 4

asystem2000 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2168
Rating:
(69)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator setzt Hinweis Punkte über das Maximum und Minimum von hören, mittleren und niedrigeren Perioden.

Die Basis der zigzag-Berechnung ist der Algorithmus von klot.

Haupteinstellungen:
Period1=5;                          Perioden sind gesetzt. Wenn Sie einen Hinweis löschen wollen, geben Sie 0 ein.
Period2=13;                
Period3=34;

Dev_Step_1="1,3";              Abweichung und Schrittweite von jeder Periode werden hier gesetzt. Zwei durch Komma getrennte Eingaben. Abweichung und Schrittweite sind wie bei einerm simplen Zigzag-Indikator.
Dev_Step_2="8,5";
Dev_Step_3="21,12";


Symbol_1_Kod=140;             Das angezeigte Hinweissymbol in einem Chart kann hier geändert werden. Das Zeichen entspricht dem aktuellen Symbol-Code
Symbol_2_Kod=141;
 Symbol_3_Kod=142;

Dieser Indikator wurde während der Arbeit an einem Algorithmus für ein Expert Advisor, gemäß "folding rule by Likhovidov" geschrieben.

Hier kannst du Informationen über die Entwicklung des Algorithmus "folding rule by Likhovidov" finden: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660

 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7730

Indikator 'Currency' Is a Useful Program Indikator 'Currency' Is a Useful Program

The Indikator-Informer Currency schreibt in das Terminalfenster und in ein File die folgende Information:

Awesome_Signal - Extended Awesome Awesome_Signal - Extended Awesome

Der Standard Awesome-Indikator Mit ein paar Änderungen: Signallinie, Einstellungsmöglichkeit für schnell, langsam, Signallinie, Verschiebung der Signallinie.

The average amplitude of the price movement for whole history. The average amplitude of the price movement for whole history.

Der Indikator zeigt die gemittelte Amplitude von der Preisbewegung an.

Der Indikator zeigt die gemittelte Amplitude von der Preisbewegung an. Der Indikator zeigt die gemittelte Amplitude von der Preisbewegung an.

Der Indikator zeigt die gemittelte Amplitude von der Preisbewegung an.