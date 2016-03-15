Esto es un simple indicador de multi-frame para aquellos que prefieren ver indicadores de márgenes más altos en la gráfica actual.



El indicador básico aquí es JMASlope. Para la operación de un indicador de multi-frame, es obligatorio un indicador básico.

JMASlope ha sido desarrollado por TrendLaboratory Ltd. (Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd.).



El indicador básico JMASlope detecta los picos de los impulsos de precio y la divergencia de estos impulsos. Además, detecta indirectamente la fuerza del impulso mediante la comparación de los tamaños del pico anterior.



Creo que, este indicador es muy útil para aquellos que prefieren el scalping y swing trading.



Sin embargo, el uso del indicador en un marco de tiempo actual resulta en una gran cantidad de errores, porque el indicador no muestra el estado general. Para disminuir el número de estos errores, se ha creado el indicador de multi-frame JMASlope_MTF.



Si ponemos en un gráfico el indicador básico y el indicador del multi-frame, el estado de la situación actual llega a estar claro.

El indicador multi-frame detecta impulsos globales, mientras que el indicador básico detectará la estructura y las partes del impulso global.

En tal caso, este conjunto puede ser útil para quienes analizan el mercado usando las ondas de Elliot.

P.S. Este indicador multi-frame puede utilizarse prácticamente con cualquier indicador básico que tenga dos parámetros de entrada de tipo entero, incluso si los nombres de los parámetros de entrada no coinciden con el original. IMPORTANTE: debe haber solamente dos parámetros así, ambos de tipo enteros.

En el parámetro de entrada INDICATOR, reemplace el nombre del indicador por el del suyo, ajuste el timeframe necesario, así, como el primer y el segundo parámetro. Como resultado, obtendrá el histograma de su indicador básico en cualquier timeframe.