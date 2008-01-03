Ставь лайки и следи за новостями
Awesome_Signal - расширенный и дополненный Awesome - индикатор для MetaTrader 4
6506
Не претендуя на какое-либо авторство, просто дополнил и расширил стандартный индикатор Awesome.
Перечень изменений:
1. Рисуется сигнальная линия.
2. Возможность настройки быстрой, медленной и сигнальной линии. ( для любителей анализа графика по Advanced Get параметрам 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 и др.)
3. Возможность смещения сигнальной линии. ( также для любителей Advanced Get, дополняет DMA 5-5 и может служить дополнительным сигналом)
Успешной охоты на 4 и 5 волны (согласно торговли №1,2 по Advanced Get)
