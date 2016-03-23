無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Awesome_Signalの改良版 - MetaTrader 4のためのインディケータ
著作権を放棄すれば、ただMT4標準搭載のAwesomeの改良を行いました。
新機能:
1. さらに、シグナルラインが描画されるようになりました。
2. 早い線、遅い線とシグナルラインの設定が可能になりました。（Advanced Getパラメータにチャートを分析するために： 5-17-5、5-34-5、10-70-10その他）
3. シグナルラインのシフトが可能になりました。（Advanced Get：5-5がさらなる信号として間に合うかもしれない補助食品DMA）
第4波と第5波でがんばれ (Advanced Getパラメータの1、2)！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7719
