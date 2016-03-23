コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Awesome_Signalの改良版 - MetaTrader 4のためのインディケータ

asystem2000 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
930
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

著作権を放棄すれば、ただMT4標準搭載のAwesomeの改良を行いました。

新機能:

1. さらに、シグナルラインが描画されるようになりました。

2. 早い線、遅い線とシグナルラインの設定が可能になりました。（Advanced Getパラメータにチャートを分析するために： 5-17-5、5-34-5、10-70-10その他）

3. シグナルラインのシフトが可能になりました。（Advanced Get：5-5がさらなる信号として間に合うかもしれない補助食品DMA）

第4波と第5波でがんばれ (Advanced Getパラメータの1、2)！

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7719

Nevalyashka 10-line EA Nevalyashka 10-line EA

The Expert Advisor simply opens orders in the opposite direction after the current order is closed.

Daily Channel Daily Channel

Simple display any time zone daily channel.

Currency Currency

きっとお役に立つと思います。インディケータCurrencyは、次の情報を印刷するとともに、ファイルに出力します。

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

チャート上に短期・中期・長期時間軸のためのシグナルポイントを描画します。Advanced Getみたいなものですけど、波の番号はありません。