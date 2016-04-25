Participe de nossa página de fãs
Awesome_Signal - Extended Awesome - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 884
- Avaliação:
-
- Publicado:
Esta é apenas a extensão do indicador-padrão Awesome.
O que foi alterado:
1. Uma linha de sinal é desenhada.
2. Opção de definir as linhas rápidas, lentas e de sinal (para a análise de um gráfico sobre os parâmetros Advanced Get: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc.).
3. Opção de mudar a linha de sinal (Advanced Get: suplementos DMA 5-5 podem servir como um sinal adicional)
Busca bem sucedida para 4 e 5 ondas (a partir do número 1,2 de Advanced Get)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7719
