CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Awesome_Signal - Extended Awesome - indicador para MetaTrader 4

asystem2000 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
884
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta é apenas a extensão do indicador-padrão Awesome.

O que foi alterado:

1. Uma linha de sinal é desenhada.

2. Opção de definir as linhas rápidas, lentas e de sinal (para a análise de um gráfico sobre os parâmetros Advanced Get: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc.).

3. Opção de mudar a linha de sinal (Advanced Get: suplementos DMA 5-5 podem servir como um sinal adicional)

Busca bem sucedida para 4 e 5 ondas (a partir do número 1,2 de Advanced Get)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7719

JMASlope_MTF - Indicador Multi-Frame JMASlope_MTF - Indicador Multi-Frame

Um indicador simples multi-frame com base no JMASlope para a organização de escalpelamento e swing trade, bem como para uma detecção mais fácil das Ondas de Elliot.

RSI to File RSI to File

Um exemplo do script que grava os valores do indicador RSI para um arquivo CSV.

Indicador 'Currency' É um Programa Útil Indicador 'Currency' É um Programa Útil

O indicador de informativo Currency imprime e escreve em um arquivo as seguintes informações.

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

Este indicador coloca os pontos de semáforo na máximo e mínima de um período superior, médio e inferior. Semelhante ao Advanced Get, mas sem numeração das ondas.