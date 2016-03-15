CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

e-News-Lucky - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones:
778
Ranking:
(5)
Publicado:
E-news-luckyw.mq4 (12.68 KB) ver
Autor: Lucky$ & KimIV
 
Colocación de órdenes en un momento determinado en la ruptura del diapasón. Si no se ha activado ninguna orden, entonces la modificación tiene lugar en cada barra.

Prueba:
Símbolo: EURUSD.
Periodo M5.
Modelo: puntos de control.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7672

