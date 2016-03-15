Mira cómo descargar robots gratis
e-News-Lucky - Asesor Experto para MetaTrader 4
- 778
Autor: Lucky$ & KimIV
Colocación de órdenes en un momento determinado en la ruptura del diapasón. Si no se ha activado ninguna orden, entonces la modificación tiene lugar en cada barra.
Prueba:
Símbolo: EURUSD.
Periodo M5.
Modelo: puntos de control.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7672
