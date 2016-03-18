Dieses ist lediglich eine Erweiterung des Standard-Indikators Awesome.

Was verändert wurde :

1. Eine Signallinie wird gezeichnet.

2. Eine Option für die Einstellung von quick (schnell), slow (langsam) und Signallinien (Für eine Analyse eines Charts auf Grundlage der erweiterten Parameter: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc.).

3. Option die Signallinie zu verschieben (Erweiterte Eingaben: Ergänzung DMA 5-5 kann als zusätzliches Signal dienen)



Erfolgreiche Suche für die vierte und fünfte Welle (ab Nr. 1, 2 von den erweiterten Eingaben)