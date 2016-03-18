und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Awesome_Signal - Extended Awesome - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 823
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieses ist lediglich eine Erweiterung des Standard-Indikators Awesome.
Was verändert wurde :
1. Eine Signallinie wird gezeichnet.
2. Eine Option für die Einstellung von quick (schnell), slow (langsam) und Signallinien (Für eine Analyse eines Charts auf Grundlage der erweiterten Parameter: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc.).
3. Option die Signallinie zu verschieben (Erweiterte Eingaben: Ergänzung DMA 5-5 kann als zusätzliches Signal dienen)
Erfolgreiche Suche für die vierte und fünfte Welle (ab Nr. 1, 2 von den erweiterten Eingaben)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7719
Ein einfacher multi-frame Indikator auf der Basis von JMASlope für die bessere Organisation von Scalping- und Swing-Trading sowie für die einfachere Bestimmung von Elliott-Waves.RSI to File
Ein Skript-Beispiel, welches die Resultate des RSI-Indikators in ein CSV-file schreibt.
The Indikator-Informer Currency schreibt in das Terminalfenster und in ein File die folgende Information:3_Level_ZZ_Semafor
Der Indikator setzt Hinweis Punkte über das Maximum und Minimum von hören, mittleren und niedrigeren Perioden. Ähnlich wie Advanced Get, aber ohne Wellennummerierung.