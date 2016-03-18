CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Awesome_Signal - Extended Awesome - Indikator für den MetaTrader 4

asystem2000 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
823
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses ist lediglich eine Erweiterung des Standard-Indikators Awesome.

Was verändert wurde :

1. Eine Signallinie wird gezeichnet.

2. Eine Option für die Einstellung von quick (schnell), slow (langsam) und Signallinien (Für eine Analyse eines Charts auf Grundlage der erweiterten Parameter: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 etc.).

3. Option die Signallinie zu verschieben (Erweiterte Eingaben: Ergänzung DMA 5-5 kann als zusätzliches Signal dienen)

Erfolgreiche Suche für die vierte und fünfte Welle (ab Nr. 1, 2 von den erweiterten Eingaben)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7719

JMASlope_MTF - Multi-Frame Indikator JMASlope_MTF - Multi-Frame Indikator

Ein einfacher multi-frame Indikator auf der Basis von JMASlope für die bessere Organisation von Scalping- und Swing-Trading sowie für die einfachere Bestimmung von Elliott-Waves.

RSI to File RSI to File

Ein Skript-Beispiel, welches die Resultate des RSI-Indikators in ein CSV-file schreibt.

Indikator 'Currency' Is a Useful Program Indikator 'Currency' Is a Useful Program

The Indikator-Informer Currency schreibt in das Terminalfenster und in ein File die folgende Information:

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

Der Indikator setzt Hinweis Punkte über das Maximum und Minimum von hören, mittleren und niedrigeren Perioden. Ähnlich wie Advanced Get, aber ohne Wellennummerierung.