Awesome_Signal - Extended Awesome - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4670
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
标准指标Awesome的扩展。
改变位置:
1. 信号线的绘制.
2. 快/慢和信号线设定选择(分析图表得到参量: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 等等).
3. 信号线平移选择 (得到:附加 DMA 5-5可以作为附加信号)
成功搜索 4 和 5 波动 ( No. 1,2 )
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7719
