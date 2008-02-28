代码库部分
Awesome_Signal - Extended Awesome - MetaTrader 4脚本

标准指标Awesome的扩展。

改变位置:

1. 信号线的绘制.

2. 快/慢和信号线设定选择(分析图表得到参量: 5-17-5, 5-34-5, 10-70-10 等等).

3. 信号线平移选择 (得到:附加 DMA 5-5可以作为附加信号)

成功搜索 4 和 5 波动 ( No. 1,2 )

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7719

