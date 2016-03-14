Se forman barras de volúmenes casi iguales.

El parámetro 'modo' denota el período del cálculo del volumen medio:

0 - una semana, 1 - un mes, 2 - tres meses, 3 - un año

El parámetro 'TM' es un timeframe formado (puede ser no estándar)

Timeframe básico M1, M5 y M15.