Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador de Quasi-Volume bars (barras de cuasi-volumen) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1448
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se forman barras de volúmenes casi iguales.
El parámetro 'modo' denota el período del cálculo del volumen medio:
0 - una semana, 1 - un mes, 2 - tres meses, 3 - un año
El parámetro 'TM' es un timeframe formado (puede ser no estándar)
Timeframe básico M1, M5 y M15.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7697
Fractales francurados
Asesor Fractured Fractals. Utiliza el indicador iFractals.Gaps
Asesor Gaps.
Firebird v0.60
Asesor Firebird v0.60. Utiliza el indicador de MA.EMA Cross Contest Hedged
Asesor EMA Cross Contest Hedged. Utiliza los indicadores: Macd y MA.