Indicador de Quasi-Volume bars (barras de cuasi-volumen) - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Se forman barras de volúmenes casi iguales.
El parámetro 'modo' denota el período del cálculo del volumen medio:
0 - una semana, 1 - un mes, 2 - tres meses, 3 - un año
El parámetro 'TM' es un timeframe formado (puede ser no estándar)
Timeframe básico M1, M5 y M15.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7697

