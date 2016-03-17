CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

EMA Cross Contest Hedged - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1125
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Coders Guru

Advisor EMA Cross Contest Hedged. Verwendet die Indikatoren: Macd und MA.
------------------------------

Parameter für den Test: <br5/>Symbol: EURUSD.
Period: M30.
Model: Alle Ticks.<br8/>





Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7700

Firebird v0.60 Firebird v0.60

Advisor Firebird v0.60. Verwendet den Indikator MA.

Indikator über Quasi-Volume bars Indikator über Quasi-Volume bars

Bars mit fast gleichen Volumen werden gebildet

ind_FullSymbol_v1 ind_FullSymbol_v1

Zeigt den vollen Symbolnamen in einem Chart an.

Pending Order Pending Order

Pending Order is an order that will be executed if the price touches a point that we specify, in other words open pending order means ordering to open a position at a certain price level. So if price hits a predetermined level, then automatically we have an open trading positions.