Советники

EMA Cross Contest Hedged - эксперт для MetaTrader 4

3943
3943
(2)
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Coders Guru

Советник EMA Cross Contest Hedged. Использует индикаторы: Macd и MA.

------------------------------

Параметры тестирования
Символ: EURUSD.
Период: M30.
Модель: все тики.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7700

