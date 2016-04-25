Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMA Cross Contest Hedged - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 967
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: Coders Guru
Autor: Coders Guru
EA EMA Cross Contest Hedged. Utiliza os indicadores: MACD e MA.
------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M30.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7700
