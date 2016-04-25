CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

EMA Cross Contest Hedged - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
967
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Coders Guru

EA EMA Cross Contest Hedged. Utiliza os indicadores: MACD e MA.

------------------------------

Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M30.
Modelo: Todos os ticks.





Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7700

Firebird v0.60 Firebird v0.60

EA Firebird v0.60. Utiliza o indicador MA.

Indicador Quasi-Volume bars Indicador Quasi-Volume bars

Barras com volumes parecidos são formadas.

Indicador: ind_FullSymbol_v1 Indicador: ind_FullSymbol_v1

Exibe o nome completo do símbolo em um gráfico.

EMA 6.12 EMA 6.12

EA EMA 6.12. Utiliza o indicador MA.