喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
EMA Cross Contest Hedged - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 4198
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Coders Guru
智能交易 EMA Cross Contest Hedged。使用指标:Macd 和 MA.
------------------------------
测试参量
货币对: EURUSD。
时间周期: M30。
模式: 全部替克。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7700
