EA

EMA Cross Contest Hedged - MetaTrader 4EA

作者: Coders Guru

智能交易 EMA Cross Contest Hedged。使用指标:MacdMA.



------------------------------


测试参量


货币对: EURUSD。


时间周期: M30。


模式: 全部替克。





原代码： https://www.mql5.com/en/code/7700

