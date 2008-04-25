使用ZIGZAG-FRACTALS指标在日图表(2)上显示趋势 。同样在当前时间期限内显示前一个柱的 HIGH/LOW 价格。

智能交易使用 ZIGZAG-FRACTALS 在小时时间图表中先前柱的 high/low 预测当天趋势。 赢利13点。