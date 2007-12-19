Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор квазиобъемных баров - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5316
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Формируются бары имеющие примерно равный объем.
Параметр mode определяет период расчета среднего объема
0 - неделя, 1 - месяц, 2 - квартал, 3 - год
Параметр TM формируемый таймфрейм (может быть и не стандартным)
Базовый тайм-фрейм M1, M5 и M15.
Graal-003
Советник Graal-003. Использует индикатор iFractals.GlamTrader
Советник GlamTrader. Использует индикатор Laguerre.
GoldWarrior02b MT4
Советник GoldWarrior02b MT4. Использует индикаторы: DayImpuls, ZigZag и iCCIGaps
Советник Gaps.