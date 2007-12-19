Формируются бары имеющие примерно равный объем.

Параметр mode определяет период расчета среднего объема

0 - неделя, 1 - месяц, 2 - квартал, 3 - год

Параметр TM формируемый таймфрейм (может быть и не стандартным)

Базовый тайм-фрейм M1, M5 и M15.