Индикатор квазиобъемных баров - индикатор для MetaTrader 4

Формируются бары имеющие примерно равный объем.
Параметр mode определяет период расчета среднего объема
0 - неделя, 1 - месяц, 2 - квартал, 3 - год
Параметр TM формируемый таймфрейм (может быть и не стандартным)
Базовый тайм-фрейм M1, M5 и M15.

