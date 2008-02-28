使多数柱基本接近成交量。

参量 '模式'指定周期的平均成交量计算公式:

0 - 一个星期, 1 -一个月, 2 -三个月, 3 - 一年

参量 'TM' 被指定为时间期限 (不是标准值)

基本时间期限M1, M5和 M15.