请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Indicator of Quasi-Volume bars - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 2988
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使多数柱基本接近成交量。
参量 '模式'指定周期的平均成交量计算公式:
0 - 一个星期, 1 -一个月, 2 -三个月, 3 - 一年
参量 'TM' 被指定为时间期限 (不是标准值)
基本时间期限M1, M5和 M15.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7697
Trend_CF
指标Trend_CF.All_usd_pair
指标All usd pair.
ind_FullSymbol_v1
在图表中显示全部货币对名称。Awesome_Signal - Extended Awesome
标准 Awesome添加信号线，快/慢设定，信号线，信号线平移。