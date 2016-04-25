Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador Quasi-Volume bars
- Visualizações:
- 1259
- Avaliação:
-
- Publicado:
Barras com volumes parecidos são formadas.
O parâmetro 'modo' indica o período de cálculo da média do volume:
0 - uma semana, 1 - um mês, 2 - três meses, 3 - um ano
O parâmetro 'TM' é o período de tempo formado (pode ser diferente do padrão)
Tempos gráficos básicos M1, M5 e M15.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7697
