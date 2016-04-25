Barras com volumes parecidos são formadas.

O parâmetro 'modo' indica o período de cálculo da média do volume:

0 - uma semana, 1 - um mês, 2 - três meses, 3 - um ano

O parâmetro 'TM' é o período de tempo formado (pode ser diferente do padrão)

Tempos gráficos básicos M1, M5 e M15.