Indicador Quasi-Volume bars

Barras com volumes parecidos são formadas.
O parâmetro 'modo' indica o período de cálculo da média do volume:
0 - uma semana, 1 - um mês, 2 - três meses, 3 - um ano
O parâmetro 'TM' é o período de tempo formado (pode ser diferente do padrão)
Tempos gráficos básicos M1, M5 e M15.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7697

