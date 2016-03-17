Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikator über Quasi-Volume bars - Indikator für den MetaTrader 4
Bars mit fast gleichen Volumen werden gebildet.
Der Parameter 'Mode' beschreibt die Periode für die Berechnung des durchschnittlichen Volumens:
0 - Eine Woche, 1 - einen Monat, 2 - drei Monate, 3 - ein Jahrr
Der Parameter TM ist ein generierter time-frame (kann ein nicht Standart timeframe sein)
Grundsätzliche Timeframes sind M1, M5 und M15 .
