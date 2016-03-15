コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

準ボリュームのバーのを表すインジケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ

ほぼ同じ量を持つバーが生成されます。
mode引数には計算期間の値を指定します。
0は週間を表し、1は月を意味し、2は四半期となり、3は年のことを表します。
TM引数には時間軸を指定します（非標準的な時間軸でもいい）。
標準的な時間軸なら、1分足、5分足や15分足などです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7697

