Donchain counter - sistema de canales - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 977
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Michal Rutka
Asesor Donchain counter - channel system. Utiliza el indicador de Canales de Donchian - version 1 generalizada .
Buscar la descripción del trabajo en el código.
------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Periodo: Diario.
Modelo: Todos los tics.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7668
