Логика работы следующая: После определения локальной вершины\дна рисуется несколько горизонтальных линий. Белая - точка входа, и далее в ее же направлении линии целей. Естественно, что первая - наиболее достижимая... Красная линия - линия стопа.

Индикатор 10 Minute trader