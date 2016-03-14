CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EXP1 DT RSI - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
771
Ranking:
(4)
Publicado:
Dt-rsi-exp1.mq4 (7.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: klot

Asesor DT RSI EXP1. Utiliza los indicadores RSI y RFTL.

-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Puntos de Control.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7670

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

Asesor DoubleMA Crossover EA.

Donchain counter - sistema de canales Donchain counter - sistema de canales

Donchain counter - channel system. Experto para MetaTrader 4. Utiliza el indicador de canales de Donchian - versión 1 generalizada.

e.2.12 5 min e.2.12 5 min

Asesor e.2.12 5 min.

Convertidor periodo optimizado Convertidor periodo optimizado

Mejora el convertidor de periodo del soporte, refresco en tiempo real, bajo costo de CPU y otras características.