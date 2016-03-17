Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Donchain counter - channel system - Experte für den MetaTrader 4
Urheber: Michal Rutka
Advisor Donchain counter-channel system. Benötigt den Indikator Donchian Channels - Generalized version1.
Die Beschreibung der Arbeit steht im Code.
------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: Daily.
Model: Alle Ticks.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7668
