Expert Advisors

Donchain counter - channel system - Experte für den MetaTrader 4

Urheber: Michal Rutka

Advisor Donchain counter-channel system. Benötigt den Indikator Donchian Channels - Generalized version1.
Die Beschreibung der Arbeit steht im Code.

------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: Daily.
Model: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7668

