Experts

Donchain counter - channel system - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1044
Avaliação:
(6)
Publicado:
Autor: Michal Rutka

EA Donchain counter-channel system. Ele utiliza o indicador Donchian Channels - Generalized version1.
Veja a descrição do trabalho dentro do código.

------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: Diário.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7668

