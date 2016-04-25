Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Donchain counter - channel system - expert para MetaTrader 4
Autor: Michal Rutka
EA Donchain counter-channel system. Ele utiliza o indicador Donchian Channels - Generalized version1.
Veja a descrição do trabalho dentro do código.
------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: Diário.
Modelo: Todos os ticks.
