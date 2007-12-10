CodeBaseРазделы
Donchain counter - channel system - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3909
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Michal Rutka

Советник Donchain counter-channel system. Использует индикатор Donchian Channels - Generalized version1.

Описание работы смотрите в самом коде.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: Daily.
Модель: Все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7668

