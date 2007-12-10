Смотри, как бесплатно скачать роботов
Donchain counter - channel system - эксперт для MetaTrader 4
- 3909
Автор: Michal Rutka
Советник Donchain counter-channel system. Использует индикатор Donchian Channels - Generalized version1.
Описание работы смотрите в самом коде.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: Daily.
Модель: Все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7668
