Donchain counter - channel system - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 827
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: Michal Rutka
エキスパートアドバイザDonchain counter-channel system。インディケータ Donchian Channels - Generalized version1をベースにしたEAです。
詳細はEAのソースコードをご覧ください。
テスト:
￥通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 日足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7668
