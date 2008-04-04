请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Donchain counter - channel system - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 3791
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Michal Rutka
智能交易Donchain counter-通道系统. 使用Donchian Channels - 初始版本1.
查看运行描述代码。
------------------------
测试参量
货币对: EURUSD.
周期: 每天
模式化:全部替克
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7668
Suffic369
智能交易 suffic369.Surefirething
智能交易Surefirething.
Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
智能交易 Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD.SMC MaxMin at 1200
智能交易SMC MaxMin at 1200.