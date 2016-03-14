CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Flechas de Doji - Asesor Experto para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
842
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance
Autor: Chris (HyPip)

Asesor Doji Arrows. Realizado a partir de un indicador.

-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7666

