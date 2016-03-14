Mira cómo descargar robots gratis
Flechas de Doji - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 842
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: Chris (HyPip)
Asesor Doji Arrows. Realizado a partir de un indicador.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Todos los tics.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7666
