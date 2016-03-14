Mira cómo descargar robots gratis
Bruno v1 - Asesor Experto para MetaTrader 4
Autor: BrunoFX
Utiliza los indicadores: ADX, Stochastic Oscillator, MACD, Parabolic SAR.
Las normas de entrada y salida se encuentran en el propio código.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Período: 30.
Modelo: Todos los Tics.
Símbolo: EURUSD.
