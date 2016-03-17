CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Bruno v1 - Experte für den MetaTrader 4

Urheber: BrunoFX

Verwendet Indikator: ADX, Stochastic Oscillator, MACD, Parabolic SAR. Die Regeln der Eingaben und Ausgaben sind in dem Code farblich markiert

Parameter für den Test:
Period: 30.
Model: All tics.
Symbol: EURUSD.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7661

