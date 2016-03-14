CodeBaseSecciones
Channels - Asesor Experto para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
801
Ranking:
(7)
Publicado:
Channels.mq4 (11.72 KB)
Autor: Gordago Software Corp

Asesor Channels, utiliza el indicador МА.

-------------------------
Parámetros de la prueba
Período: M5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: según precios de apertura.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7662

