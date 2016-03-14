Mira cómo descargar robots gratis
Señal Probabilidad de Dirección - indicador para MetaTrader 4
Descripción:
- Este indicador determina la variación porcentual entre los precios de cierre anteriores para la longitud de la matriz y dibuja la señal de cambio porcentual en la ventana del indicador. Después se determina el porcentaje de cambio, la correlación entre la señal de precio y el porcentaje de cambio es calcualada (la línea roja es la correlación y línea negra es el porcentaje de cambio).
- En teoría, si hay alta correlación (mayor a 0.7) entre los cambios de porcentaje y el precio señal, la señal de precio debe continuar en la misma dirección. Por ejemplo, si una señal de precio se está moviendo hacia arriba y la correlación (línea roja) entre el precio y el cambio porcentual de precio es alta, entonces el precio debería seguir moviéndose en la misma dirección, que genera una señal de compra. Se genera una señal de venta, si la correlación entre la señal de precio y el porcentaje de cambio es alta y la señal de precio se mueve hacia abajo.
Nota: para que la correlación (línea roja) aparezca, el indicador debe tener al menos dos ticks. La primera señal calcula porcentaje de cambio, la segunda señal, calcula la correlación entre la variación del precio y señal de precio.
Imagen:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7620
