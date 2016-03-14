CodeBaseSecciones
BreakOut15 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
Breakout15.mq4
Autor: Robert Hill

El asesor sólo funciona en 15 minutos.

-------------------------------
Parámetros de prueba:
Período: 15.
Modelo: según precios de apertura.
Símbolo: EURUSD.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7660

