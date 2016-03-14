Mira cómo descargar robots gratis
BreakOut15 - Asesor Experto para MetaTrader 4
Autor: Robert Hill
El asesor sólo funciona en 15 minutos.
Parámetros de prueba:
Período: 15.
Modelo: según precios de apertura.
Símbolo: EURUSD.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7660
