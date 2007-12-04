Смотри, как бесплатно скачать роботов
Bruno v1 - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 3313
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Автор: BrunoFX
Использует индикаторы: ADX, Stochastic Oscillator, MACD, Parabolic SAR.
Правила входа и выхода расписаны в самом коде.
Тестировал:
Период: 30.
Модель: Все тики.
Символ: EURUSD.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7661
