Советники

Bruno v1 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3313
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: BrunoFX

Использует индикаторы: ADX, Stochastic Oscillator, MACD, Parabolic SAR.
Правила входа и выхода расписаны в самом коде.

Тестировал:
Период: 30.
Модель: Все тики.
Символ: EURUSD.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7661

