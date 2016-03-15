無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Bruno v1 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 763
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: BrunoFX
インディケータADX、ストキャスティックス、MACD、Parabolic SARをベースにしたEAです。
詳細はEAのソースコードをご覧ください。
バックテスト:
時間軸: 30分足
モデル: 全ティック
￥通貨ペア: ユーロドル
インディケータADX、ストキャスティックス、MACD、Parabolic SARをベースにしたEAです。
詳細はEAのソースコードをご覧ください。
バックテスト:
時間軸: 30分足
モデル: 全ティック
￥通貨ペア: ユーロドル
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7661
BreakOut15
エキスパートアドバイザBreakOut15Envelope 2
エキスパートアドバイザEnvelope 2。
Channels
インディケータMoving AverageをベースにしたChannelsというEAです。Contrarian trade MA
Contrarian trade MAというエキスパートアドバイザをご紹介します。MAをベースにしています。