エキスパート

Bruno v1 - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
763
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
制作者: BrunoFX

インディケータADX、ストキャスティックス、MACD、Parabolic SARをベースにしたEAです。
詳細はEAのソースコードをご覧ください。

バックテスト:
時間軸: 30分足
モデル: 全ティック
￥通貨ペア: ユーロドル



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7661

