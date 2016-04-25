CodeBaseSeções
Bruno v1 - expert para MetaTrader 4

Autor: BrunoFX

Indicadores utilizados: ADX, Oscilador Estocástico, MACD, SAR Parabólico. AS regras de entrada e saída estão pintadas no código.

-------------------------
Parâmetros de teste
Período: 30.
Modelo: Todos os ticks.
Símbolo: EURUSD.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7661

