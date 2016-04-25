Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bruno v1 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 884
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: BrunoFX
Indicadores utilizados: ADX, Oscilador Estocástico, MACD, SAR Parabólico. AS regras de entrada e saída estão pintadas no código.
-------------------------
Parâmetros de teste
Período: 30.
Modelo: Todos os ticks.
Símbolo: EURUSD.
Indicadores utilizados: ADX, Oscilador Estocástico, MACD, SAR Parabólico. AS regras de entrada e saída estão pintadas no código.
-------------------------
Parâmetros de teste
Período: 30.
Modelo: Todos os ticks.
Símbolo: EURUSD.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7661
BreakOut15
EA BreakOut15.MultiTimeFrame Indicator
This indicator help you keep 3 different timeframes on the screen to see the price action clearly on both short term and long term without switching buttons.
Channels
EA Channels, que utiliza o indicador МА.Contrarian trade MA
EA Contrarian trade MA. Ele trabalha com a MA.