Contrarian trade MA - Asesor Experto para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
728
Ranking:
(4)
Publicado:
Actualizado:
Autor: Seiji

Asesor Contrarian trade MA. Trabaja con MA.

Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: según precios de apertura.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7663

