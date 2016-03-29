代码库部分
信号方向概率 - MetaTrader 4脚本

  • 指标判断数组长度内的以往收盘价之间的百分比变化, 并在指标窗口绘制百分比变化信号。在确定百分比变化之后, 计算价格信号之间的相关性并绘图(红线 是相关性, 黑线是百分比变化)。

  • 原则上, 如果在百分比变化和价格信号之间有高相关性(大于 0.7), 则价格信号应在相同方向继续。例如, 如果一个价格信号正在上移, 并且价格信号和价格百分比变化的相关性(红线) 很高, 则价格应继续保持在相同方向移动, 即形成一个买入信号。如果价格信号和价格百分比变化的相关性很高, 且价格信号正在下移, 则形成一个卖出信号。

注: 为了令相关性(红线) 出现, 指标需要至少两笔分时数据。第一笔分时, 计算百分比变化, 第二笔分时, 计算价格变化和价格信号之间的相关性。

信号方向概率

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7620

